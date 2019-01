Ein halbes Jahrhundert für die Sozialdemokratie

Eine ganz besondere Ehrung durften die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Unterrodach, Daniela Dietl und Norbert Friedlein, vornehmen. Siegfried Haderlein erhielt für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD die Ehrennadel in Gold.

Daniela Dietl skizzierte in ihrer Laudatio den politischen Werdegang ihres Vaters. Als er 1968 in den Ortsverein eintrat, habe er die Partei zur führenden politischen Kraft im Ort geführt. Viele neue Mitglieder habe er aufgenommen und sei 1978 zum Ersten Bürgermeister des neu gegründeten Marktes Marktrodach gewählt worden. Auch als Bürgermeister sei er noch viele Jahre Vorsitzender des Ortsvereins geblieben.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat und dem Kreistag ernannten ihn schließlich die Mitglieder des Ortsvereins zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Er selbst übernahm es, Thomas Hümmrich für 40-jährige Treue zur SPD zu ehren. In seiner Zeit als Vorsitzender sei Hümmrich einer seiner wichtigsten Mitstreiter gewesen. Er habe schon bald Aufgaben in der Vorstandschaft übernommen und diese bis heute noch inne. Seit 1993 gehöre er dem Marktgemeinderat an. Als Zweiter, bzw. Dritter Bürgermeister sei er seit 1990 eine prägende Kraft in der Marktgemeinde.

Der Kreisvorsitzende der SPD, Ralf Pohl, dankte den beiden Geehrten für ihre Treue zur Partei und ihr Engagement für das Allgemeinwohl. "Ihr seid es, die der SPD vor Ort ein Gesicht geben und die Ziele unserer Partei verkörpern!" rief er aus. Gleichzeitig drückte er die Hoffnung aus, dass es dem Ortsverein gelinge, auch für die Kommunalwahl 2020 wieder solch hervorragende Persönlichkeiten für eine schlagkräftige Liste werben zu können. red