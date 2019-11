Ein guter Start für Schafe

Für den Lehrgang zum Thema "Ablammung und Lämmeraufzucht", den die Tierhaltungsschule Triesdorf am Dienstag, 3. Dezember, anbietet, können sich Interessierte noch bis Dienstag, 26. November, anmelden. Die Referentin stellt den Ablauf einer natürlichen Geburt und Geburtsmanagement vor und geht auf mögliche Schwierigkeiten bei der Geburt ein. Danach werden geburtshilfliche Probleme in Theorie und Praxis behandelt. Warme Kleidung für den Praxisteil wird empfohlen. Weitere Informationen sind via E-Mail an ths@triesdorf.de oder über Telefon 09826/183002 erhältlich. Die Anmeldung ist online möglich über die Rubrik "Bildung & Veranstaltungen" auf der Seite www.triesdorf.de. red