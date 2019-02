Ein Gürtel war nicht bezahlt

Zu einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Hussitenplatz wurde die Polizei am Samstag gegen 14 Uhr gerufen. Eine 49-Jährige hatte Waren im Wert von über 100 Euro bezahlt. Beim Verlassen des Kaufhauses schlug die Alarmanlage an. Bei der Kontrolle ihrer Tasche wurde ein nicht bezahlter Gürtel im Wert von circa 30 Euro aufgefunden.