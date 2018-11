Ein großes Programm

Der Lichtenfelser Märchenwald und Weihnachtsmarkt bieten ein buntes Programm für die ganze Familie. Der Märchenwald mit großer Kindereisenbahn lässt auch in diesem Jahr Kinderherzen höher schlagen.

Am Weihnachtsmarkt bieten Kunsthandwerker ihre Waren feil, Imbiss-Stände sind mit weihnachtlichen Leckereien vertreten und am Pavillion sorgen Konzerte für Unterhaltung. Auch die "Lichtenfelser Stadtalm" lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Der Märchenwald mit Kindereisenbahn hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr und Sonntag 13 bis19 Uhr.

Der Märchenwald besitzt nun einen neuen Rapunzelturm, den die Kleinen erklimmen können. Im "Hexenhaus" lesen Märchenerzähler und in der Malstube können sich die Kinder kreativ beim Malen auf Weihnachten einstimmen. "Alles Einsteigen!" heißt es am Bahnsteig im Märchenwald, wenn die Kindereisenbahn ihre täglichen Runden dreht.

Der Fahrplan der Märchenwald-Eisenbahn ist: Montag bis Freitag 14 bis19 Uhr. Samstag 11 bis 19 Uhr. Sonntag 13 bis 19 Uhr. Märchenvorlesen im Hexenhaus ist zu folgenden Zeiten:

Montag bis Freitag 15 bis17 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr, am 22. Dezember von 13 bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten der Malstube:

Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, von 15-19 Uhr. Ab Samstag, 8. Dezember, durchgehend bis Sonntag, 23. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Am Samstag, 22. Dezember, von 13-19 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt selber hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 19 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Am Marktplatz und am Säumarkt trifft man sich auf eine Tasse Glühwein in geselliger Runde. Die Imbiss-Stände sorgen außerdem für fränkische Spezialitäten und weihnachtliche Leckereien.

Viel Musik

Live-Musik mit Auftritten von heimischen Bands, Chören und Bläsergruppen am Pavillon sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in einer weihnachtlichen Atmosphäre. Auch die Lichtenfelser Stadtalm, eine von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes angefertigte urige Holzhütte, lädt mit einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm zum Verweilen und Genießen ein (Programm siehe unten).

Am Samstag, 22. Dezember, findet zusätzlich zum Weihnachtsmarkt der traditionelle große Christkindlesmarkt in der Innenstadt statt. Das festliche Weihnachtskonzert der Stadt Lichtenfels wird auch in diesem Jahr vom Instrumental-Collegium Lichtenfels (Leitung: Heinz Wilk) und den Lichtenfelser Blechbläsern (Leitung: Alfred Förner) gestaltet.

Es findet statt am Samstag, 22. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 23. Dezember, 17 Uhr, im Stadtschloss Lichtenfels. Der Eintritt ist frei. red