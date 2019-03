"Ein großes Festmahl" in elia & co

"Ein großes Festmahl" ist das Thema beim Familienbrunch, zu dem das Familienbrunchteam der Kirchengemeinde Heilig Kreuz am Sonntag, 3. März, einlädt. Nicht nur Familien, sondern auch Alleinstehende, Paare, Jugendliche und Senioren können gemeinsam in den Sonntag starten. Nach einer familiengerechten Andacht brunchen die Teilnehmer ab 10 Uhr im Gemeindezentrum elia & co, Max-Böhme-Ring 26. Für Kaffee und Brötchen ist gesorgt. Wer darüber hinaus noch etwas zum Brunch mitbringen will, kann dies gerne tun. red