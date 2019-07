Ein großer musikalischer Bogen

Das Bad Kissinger Blechbläserensemble veranstaltet eine Sommerserenade am Sonntag, 4. August. Beginn ist um 18.30 Uhr im Café Sinnberg in Bad Kissingen. Der musikalische Bogen der sieben Musiker aus Bad Kissingen und Umgebung spannt sich von der klassischen Blechbläsermusik des Barock über die Schlager der 20er- und 30er Jahre bis zur modernen Unterhaltungs- und Filmmusik. Auch ein Ausflug in die Blas- und Marschmusik findet seinen Platz im Programm. Die Veranstaltung findet bei günstigen Wetterbedingungen statt. Eine Reservierung ist erwünscht unter Tel.: 0971/3429. Foto: Simone Bauer