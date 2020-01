Der Schlussapplaus galt weniger der Rede als dem Redner: Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) hat den Neujahrsempfang im Landestheater am Samstag genutzt, um darauf hinzuweisen, dass es seine letzte Ansprache in diesem Rahmen und dieser Funktion war. Denn die Wahlperiode geht am 1. Mai...