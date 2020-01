Im Rahmen der Lichtenfelser "MarriageWeek" findet am Samstag, 15. Februar, um 10 Uhr ein Gottesdienst für Verliebte zum Valentinstag mit Brunch (von 11 bis 13 Uhr) unter dem Motto "Aber die Liebe ist die größte unter ihnen" statt. Der Gottesdienst und der Brunch finden im Gemeindezentrum Michelau in der Schillerstraße 9 statt und wird von Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Pfarrer Christian Frühwald mit dem Brunch-Team der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet. Es wird ein Unkostenbeitrag fällig. Anmeldung zur Planung für den Brunch wird bis Montag, 10. Februar unter der Telefonnummer 09571/982019 oder per Mail an pfarramt.michelau@elkb.de erbeten. Das ausführliche Programm der diesjährigen Lichtenfelser "MarriageWeek" kann unter www.marriageweek.de eingesehen oder den roten Flyern entnommen werden, die im örtlichen Einzelhandel ausliegen. red