Ein Gong für viele Zwecke

Der Unternehmer Nikolaus Wiegand unterstützt ein weiteres Mal die Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach. Diesmal erfreut der Mäzen und Förderer der Schuleinrichtung, Nikolaus Wiegand, mit der Spende eines großen Gong.

Bei der Spendenübergabe dankten der ehemalige Schulleiter Andreas Wolf (er ist Lehrkraft für mehrere Instrumente, für Allgemeine Musiklehre und unter anderem für Musikgeschichte) und Günther Peppel (seit 1985 Lehrkraft für Percussion an der Berufsfachschule für Musik Oberfranken und an der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach) für die großherzige und für den Musikunterricht sehr wichtige Spende. Der Gong wird an beiden Schulen im musiktherapeutischen Bereich Verwendung finden. Gleichzeitig wird er bei der Kronacher Klassik-Akademie und im Oberfränkischen Jugend- Symphonie-Orchester eingesetzt werden. Ein Gong vermag sicher die faszinierendsten mystischen und in die Tiefe führenden Klänge zu erzeugen und faszinierte die Menschen wohl schon immer, erklären die beiden Musiklehrer in ihren Dankesworten an Nikolaus Wiegand. Der Spender betont, dass er dies rein privat getan habe. Er sei Musikliebhaber und erkenne besonders auch die gute Arbeit der Berufsfachschule für Musik Oberfranken an. eh