Ein gewitztes Schlitzohr

Stan ist ein ehemaliger Straßenhund. Er lebte in einem privaten Tierheim in Rumänien und sucht nun konsequente Leute, die ihn erziehen. Der kastrierte Schäferhund-Mischling ist etwa fünf Jahre alt und ein liebes, gewitztes Schlitzohr. Kinder sollten erst ab jugendlichem Alter im Hause sein. Stan ist verträglich mit anderen Hunden, aber auch eifersüchtig. Er tendiert dazu, als Einzelhund gehalten zu werden. Bei Interesse und Fragen steht das Team des Bamberger Tierheims telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, per E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. Foto: privat