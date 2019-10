Am Fuß des Staffelbergs gelegen feiert der kleine Ort Romansthal ein herausragendes Jubiläum. Am Sonntag, 11. Mai 1919, also vor 100 Jahren, wurde der Obst- und Gartenbauverein mit dem Namen "Obstbauverein - Romans-thal" gegründet. Der Verein lebt bis heute und veranstaltet am Sonntag, 13. Oktober, ab 12 Uhr seinen diesjährigen Obstmarkt.

Jedes Jahr lockt der beliebte Markt Tausende Besucher in den Stadtteil von Bad Staffelstein. Der erste Obstmarkt fand hier 1999 statt. Deshalb rüsten sich der Obst- und Gartenbauverein sowie die freiwillige Feuerwehr heuer zur 21. Auflage.

Alte Idee aufgegriffen

Geboren wurde die Veranstaltung in Folge des Vorschlags des damaligen Kreisfachberaters Jupp Schröder, verbunden mit dem Engagement von Alexandra Kober. Beide griffen eine alte Idee auf: Der Obst- und Gartenbauverein feierte im Jahr 1999 sein 80-jähriges Bestehen, und man erinnerte sich daran, dass es 1910 schon einmal einen Obstmarkt gegeben hatte. Dieser stand damals unter der Leitung von Anton Ostler, der die erste Obstausstellung organisierte.

Anton Ostler wurde 1893 in Romansthal als Sohn des Gastwirtes Josef Ostler geboren. Er arbeitete am elterlichen Hof, "ein 58 Hektar großes Anwesen mit ausgedehntem Obst- und Gartenbau". 1919 war er die treibende Kraft zur Gründung des Obstbauvereins in Romansthal. Bereits 1910 und 1920 fanden in Romansthal die ersten Apfelausstellungen statt.

Von Beginn an hatte der neugegründete Verein 25 Mitglieder. Zum ersten Vorsitzenden wurde der Lehrer Tremel aus Romansthal gewählt. Anton Ostler übernahm das Amt des Baumwarts. Heute führen Alexandra Kober (Vorsitzende und Daniela Hetzel (Zweite Vorsitzende) den Verein.

Über 600 Obstbäume gibt es in und um Romansthal. An vielen Ständen werden die verschiedensten Apfel- und Birnensorten zum Verkauf angeboten - alles "bio". Da wurde nichts gespritzt. Die Vielfalt ist überwältigend. Auf jedem Hof wird verkauft. Es ist ein Genuss- und Erlebnistag für alle.

Besondere Verkehrsregelung

Natürlich hat man auch an die Verköstigung der Besucher gedacht. Diese findet im Hof der Familie Donath statt. Angeboten werden warme Gerichte, Kaffee und Kuchen, Bier und Federweißer. Dazu gibt es Stockbrot und Waffeln für die Kinder. Für die Kleinen hat man sich in Romansthal immer etwas Besonderes einfallen lassen.

Angesichts des Ansturms der Besucher gilt am 13. Oktober während des Obstmarktes eine besondere Verkehrsregelung: Wer mit dem Pkw anreist, muss mit einer längeren Anfahrt rechnen. Dennoch können die Besucher entspannt durch das Dorf schlendern. Der Parkplatz oberhalb von Romansthal ist für die Besucher des Staffelbergs mit dem Pkw erreichbar.