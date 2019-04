Über die Erneuerung der Eisenbahnunterführung in der Welitscher Straße und Trassenvarianten der St 2201 wird am Montag, 15. April, bei der Sitzung des Marktgemeinderat gesprochen. Weiterhin geht es um die Stellungnahme des Marktes Pressig zur Fortschreibung des Regionalplans Südwestthüringen bezüglich der Vorranggebiet für Windenergie W 9 in Judenbach-Föritz sowie Information über ein gemeinsames Logo im Hasslachtal. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Zuhörer Gelegenheit, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu äußern. red