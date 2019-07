Die Vorschulkinder der Adelsdorfer Kita "Villa Regenbogen" haben vor kurzem zusammen mit vier Mitarbeitern der Werkstatt der Barmherzigen Brüder Gremsdorf ein Insektenhotel gebaut. An einer Station wurde Schilf gebündelt, an einer das Grundgerüst gebaut, an einer wurden Lehmsteine hergestellt und an einer Hölzer gesägt und gebohrt. Die Kinder waren sehr konzentriert bei der Sache, und bald konnte das fertige Insektenhotel auf der Wildblumenwiese aufgestellt werden. red