Ein gelungenes Fest

Bei bestem Wetter stellte die Wolfsbacher Kerwasjugend auch heuer wieder ein gelungenes Festwochenende auf die Beine. Die Themenbereiche waren breit gestreut, berichten die Veranstalter. So wusste man von einer Wolfsbacherin zu berichten, die die Vögel im Hof mit

Greifvögellauten beschallte, damit diese die Flucht ergreifen. Eine andere Familie hatte mit dem bestellten Billardtisch so ihre Probleme, bis dieser an Ort und Stelle war - hierfür wurde dann kurzerhand der Mittelsteg im Fenster entfernt. Auch scheint das Einfangen von Schafen nicht ganz so leicht zu sein, wie man bei einem weiteren Thema sehen konnte.

Dass eine Biotonne zum Hotspot nach einer Hochzeitsfeier wurde und was darin alles zu finden war, wurde sehr ansehnlich dargeboten. Auch überregionale Themen wusste man gekonnt darzubieten. Hierbei wurden von den Kindern der Datenschutz sowie die Erntesituation der Bauern dargestellt.

Am Montagabend fand die Kerwa durch die traditionelle Prozession durch den Ort sowie die Kerwasbeerdigung am Dorfweiher samt "Pfarrer" einen schönen Abschluss. red