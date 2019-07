Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Ebern laden für den Samstag 13. Juli, zu einem ökumenischen Familiengottesdienst der Reihe "Zusammen" in den Wolzn-Garten am Grauturm ein. Der Gottesdienst unter dem Motto "Ein Garten voller Leben" beginnt um 18 Uhr und nimmt die Frage von Schöpfung und Umwelt auf. Das ökumenische "Zusammen-Team" hat mit Pater Rudolf Theiler und Pfarrer Bernd Grosser einen fröhlichen Gottesdienst mit einem Anspiel und neueren Liedern zur Gitarre erarbeitet, wie die Kirchengemeinden weiter mitteilten. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche statt. Zu der Feier lädt das Vorbereitungsteam alle Interessierten in Ebern ein. red