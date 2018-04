Ein Garant für Sicherheit

Die Feuerwehr Muckenreuth ist gut aufgestellt. Ihr gehören 25 Aktive, darunter neun Frauen, und zwei Jugendliche an. Darüber freute sich Kommandant Thomas Kilian in der Jahresversammlung. Außerdem gebe es noch die Kinderfeuerwehr "Rotelbacher Feuersalamander" mit etwa 25 Kids, "unser Nachwuchs für die Zukunft".

Kilian rief drei Ernstfälle in Erinnerung, darauf sei die Mannschft durch stete Übungen gut vorbereitet gewesen, sagte der Kommandant. Und er drückte seine Genugtuung aus, dass nun endlich die Handyalarmierung freigeschaltet ist, "unsere drei Dörfer und sieben Einöden können jetzt neben der Sirene noch effektiver bei einem Einsatz erreicht werden". Mit dem Digitalfunk müssten sich aber die Aktiven noch vertraut machen, dazu regte auch Kreisbrandmeister Thomas Hoffmann an.

Kilian bedankte sich bei seinem Stellvertreter Stefan Büttner für die Ausrichtung eines Aktionstages und die Betreuung der behinderten Kinder der Werner-Grampp-Schule Mainleus. Ebenso bei Martina Eschenbacher für die von der Kulmbacher CPA-Gruppe gespendeten T-Shirts, "unsere Jüngsten tragen sie mit Stolz".

Im Rückblick berichtete Vorsitzender Henry Fischer vom Ausflug an die Ostsee, einem Schafkopfrennen und der Teilnahme an den Europatagen und am Volkstrauertag. Auch heuer ist wieder eine fünftägige Fahrt vom 20. bis 24. Juni an den Lago Maggiore fest eingeplant.

Lobende Worte für die Wehr fand Bürgermeister Harald Hübner. "Sie ist ein Garant, wenn vor Ort der schnelle Einsatz erforderlich ist". Als Kreisrat und in Vertretung von Landrat Klaus Peter Söllner zeichnete er Oliver Schultheiß für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber aus. Dazu gab es die Ehrenamskarte in Gold. Horst Wunner