Ein Frühlingstag am Eltmanner Mainufer

Kommt der Frühling von rechts? Es scheint fast, als ob diese beiden tierischen Freunde am Eltmanner Mainufer ihn am Sonntagabend entdeckt haben. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie wie viele andere einfach diesen Traumtag genossen haben. Genießen in den Zeiten von Corona? Die beiden Gäste am Main haben jedenfalls mit dem Virus nichts zu tun. Foto: Ralf Naumann