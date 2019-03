Ein Fotobuch kreativ gestalten

Zur Präsentation von digitalen Fotos eignet sich sehr gut ein Fotobuch. In einem Kurs der Volkshochschule können Teilnehmer mit ihren eigenen Fotos, die auf USB-Stick mitzubringen sind, auch mit wenig Erfahrung am Computer ein persönliches Fotobuch erstellen. Der Kurs findet zwei Mal, am Montag, 1., und am Montag, 8. April, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung ist unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red