Das Lernwerk Volkersberg bietet am Samstag, 27. Juli, einen Kurs "Fotobuch" an. Im Kurs erlernen die Teilnehmer, wie mit einer kostenlosen Software ein Fotobuch arrangiert und mit Texten versehen werden kann. Das Seminar ist für alle Digitalfotografen mit PC-Grundkenntnissen geeignet. Anmeldungen und Informationen zur Veranstaltung im Lernwerk Volkersberg gibt es telefonisch, Tel. 09741/ 913 232, oder per E-Mail an: lernwerk@volkersberg.de. sek