Ein Flüchtlingskind aus Sri Lanka wird Herzchirurg in Deutschland

"Ein Mangobaum kann nicht aussehen wie eine deutsche Eiche". Wer allerdings die Lesung von Umeswaran Arunagirinathan in der Alten Synagoge besuchte, der weiß, dass er vielleicht nicht so aussehen, sich aber durch und durch so fühlen kann. Vieles hätte man aus dem Mund des schmalen, gepflegten, dunkelhäutigen Mannes erwartet, aber wohl kaum ein fröhliches "Moin Moin ihr Lieben". Und so reagierten viele der Besucher eher mit einem vorsichtigen Kopfnicken oder einem leisen "Hallo", als kräftig zurückzugrüßen.

Damit war zumindest schon mal eines klar: "Der Hamburger, egal ob hell- oder dunkelhäutig, spricht in der Regel Hochdeutsch, das versteht man auch in Franken." Der "fremde Deutsche", so heißt nämlich auch sein letztes Buch, aus dem er zitierte, hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums. Dr. Umeswaran Arunagirinathan, den alle der Einfachheit halber nur "Umes" nennen, ist Hamburger Herzchirurg und quasi schon auf dem Weg in die Berliner Charité, wo er künftig arbeiten wird. Noch ist er in der Bad Neustadter Herzklinik tätig, liebt die fränkische Luft und hat es hier immerhin zum Führerschein gebracht. "In Hamburg ist Auto fahren gesundheitsschädlich, da steigt der Stresspegel ins Unermessliche", begründet er seine späte Berufung zum motorisierten Verkehrsteilnehmer.

Anfangs erfuhren die gespannten Zuhörer etwas zu seiner Lebensgeschichte. Geboren in Sri Lanka, war er als Zwölfjähriger gezwungen, sich auf eine abenteuerliche Reise zu begeben, die erst neun Monate später in Hamburg bei seinem Onkel endete. "Meine Eltern wollten Sicherheit für ihren Erstgeborenen. Sicherheit vor dem Bürgerkrieg, vor den ,Tamil Tigers' und den Regierungssoldaten." Wenn Umes jetzt davon erzählt, hört sich alles einfach nur abenteuerlich an und das war es wahrscheinlich auch. Lange hatte er Angst vor Uniformen, "bis mir ein deutscher Grenzbeamter ein Stück Milka-Schokolade gab. Diesen Geschmack werde ich nie wieder vergessen."

Was er ebenfalls nicht vergessen hat, ist die schwere Zeit, die er in Deutschland erlebte. Er wurde bespuckt, gehänselt, gemieden und ausgelacht. Dass er es dennoch bis zum Herzchirurgen gebracht hat, verdanke er seinem Dickschädel, seiner Zielstrebigkeit und seinem Ehrgeiz. "Und dem geliehenen Hugo-Boss-Anzug eines Bekannten für ein Vorstellungsgespräch."

Die Episoden, die er aus seinem Buch zitierte, drehten sich um Begebenheiten, die ihn besonders geprägt hätten. Er erzählte von einem älteren Mann, der sich von ihm anfangs nicht behandeln lassen wollte. Umes begriff, dass das wohl an seiner Hautfarbe lag. "Ich habe mich aber nicht ins Boxhorn jagen lassen, seine Sympathie gewonnen und so vielleicht einen etwa 80-jährigen Mann davor bewahrt, als Rassist zu sterben." Er redet auch darüber, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, die Deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. "Zweimal stand ich kurz vor der Abschiebung. Ich verdanke es lieben Menschen, dass ich hier in Sicherheit bleiben durfte. Und deshalb werde ich immer auch unsere deutschen Grundwerte und unsere Verfassung schützen."

Ein anderes Kapitel dreht sich um seine Geschwister. Um eine Schwester, die als Kind an Nierenversagen starb, und um die, die jetzt in Kanada, England und Amerika leben. Und er erinnert sich hier auch an die letzte Begegnung mit seinem Vater, der danach gestorben ist und dessen Leichnam er auf Sri Lanka in Brand stecken musste. "Das wollte ich nicht, aber es ist hinduistische Tradition, dass dies der Erstgeborene tun muss."

"Die Liebe wird gewinnen"

Umes, dem die Worte "Bio-Deutscher" und "Fremder Deutscher" so leicht über die Lippen kommen, glaubt, dass die Gesellschaft noch nicht bereit sei, einen "vor der Tür stehenden Umes als Deutschen anzuerkennen. Das muss und wird sich aber ändern. Dafür gehe ich in Schulen, denn man muss bei den Kindern anfangen. Man muss den Dialog fördern und die jungen Äste in Richtung Sonne wachsen lassen." Ein Patentrezept gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit habe auch er nicht, "aber so lange Ängste geschürt werden, müssen wir dagegen ankämpfen. Einige Wenige schaffen es und sind mit dieser Hetze sehr erfolgreich. Aber ich glaube auch, dass die Liebe gewinnen wird."

Die Kronacher Flüchtlingshilfe hatte mit der Einladung von Dr. Umeswaran Arunagirinathan mal wieder einen Volltreffer gelandet. Wer sich generell für Flüchtlingshilfe interessiert, der könne gerne jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr ins Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kommen, um sich zu informieren, so Barbara Heinlein.