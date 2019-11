Ein Fläschchen mit weißem Pulver

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth ein Auto mit Berliner Zulassung an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Sie fanden ein kleines Döschen mit Amphetamin in der Mittelkonsole des Fahrzeugs versteckt. Die beiden 22- und 31- jährigen Handwerker aus Moldawien gaben an, dass dies nicht ihr Rauschgift sei. Näheres soll eine DNA-Untersuchung des Fläschchens ergeben. pol