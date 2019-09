Ein Film über die Stub

Die Stadt Erlangen veranstaltet am Samstag, 28. September, wieder ihren Tag der offenen Tür. Von 10 bis 16 Uhr können alle Bürger "ihre" Stadtverwaltung näher kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Team vom Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (Stub) wird ebenfalls teilnehmen: Im 14. Obergeschoss des Erlanger Rathauses werden die Mitarbeiter an einem Stand über den aktuellen Stand der Planungen informieren. Zudem können alle Interessierten ihr Wissen zur Stub beim Stub-Quiz unter Beweis stellen und mit den Planern in den Dialog gehen. Im Ratssaal präsentiert der Zweckverband außerdem einen Dokumentationsfilm zur ersten Planungs- und Dialogphase der Stadt-Umland-Bahn. Den Film gibt es dort um 10.30 Uhr zu sehen. red