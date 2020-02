Ein Feuerwerk feinster irischer Folk-Musik

Andy Lang wird wieder einmal in der katholischen Kapelle auftreten und zwar am morgigen Freitag um 20 Uhr. Seinen Auftritt hat er unter die Überschrift St.-Patricksday-Festival gestellt. Laut Pressetext erwartet alle Fans irisch-keltischer Musik rund um den Nationalfeiertag der Iren ein Feuerwerk feinster Folk-Musik. Der Kartenverkauf läuft über Kerstin Henning per E-Mail an st-henning@web.de oder unter der Telefonnummer 09573/3311843. Foto: privat