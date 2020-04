Ein Festtag wird das dieses Jahr nicht

Festliche Gewänder, Kerzen in der Hand, Hunderte von Menschen betrachten den feierlichen Einzug: Das ist am "Weißen Sonntag" die Erwartung der Kinder und Jugendlichen, die Erstkommunion oder Konfirmation feiern. Viele Monate haben sie sich darauf vorbereitet: Haben Gottesdienst, Bibel, Liedverse gelernt, der "große Tag" wurde terminiert, ein Tisch in der Gaststätte bestellt, viel Geld für die festliche Kleidung ausgegeben, Paten und Familie haben Geschenke besorgt. Ja, das Äußerliche entfällt oder wird so gekürzt, dass man von einem Festtag nicht mehr sprechen kann. Aber die Kinder und Jugendlichen haben doch nicht nur Äußerlichkeiten vorbereitet. Wenn es gut ging, dann haben sie in dieser Zeit eine Gemeinschaft gefunden, die teilweise lebenslang Bestand hat. Auch 60- und 70-Jährige sagen noch "mei Beichter", wenn sie den Mitkonfirmanden meinen. Im (oft ungeliebten) Lernstoff haben sie eine eiserne Ration für das Leben bekommen, die für die Notzeiten reichen soll: Vaterunser und Glaubensbekenntnis, Psalm 23 ("Der Herr ist mein Hirte"), ein paar Kirchenlieder und weitere Gebete haben sie gelernt. Sie haben über Gott und Glauben nachgedacht - und wenn es ganz gut ging, sind sie sogar ein Stück weiter in den Glauben hineingewachsen.Kommunion, Firmung und Konfirmation sind ja eine Fortführung der Taufe - und eine Antwort auf diese. Dem Liebesangebot Gottes folgt die Annahme: Ja, ich bleibe im Glauben. Und als Zeichen dient das Versprechen, in der christlichen Gemeinde zu bleiben, denn in ihr wird Gottes Liebe sichtbar. Daher reden wir vom "Leib Christi", von (Gemeinde-) Gliedern, die sich gegenseitig im Leben helfen.

Und da merken wir so aktuell wie selten zuvor: Das Helfen, das füreinander Einstehen, das gemeinsame Leben ist das wichtigste Kennzeichen unseres Glaubens. Freilich ist so ein Festgottesdienst ein Höhepunkt im Leben. Aber den kann man in ruhigeren Zeiten nachholen. Wichtiger ist, dass unsere jungen Menschen gelernt haben, was christlicher Glaube und christliches Leben bedeuten. Pfarrer Heinrich Arnold, Untersiemau

Übrigens: Jeden Abend um 19.45 Uhr musiziert und betet er am offenen Fenster der Salvatorgemeinde Untersiemau mit anderen Gläubigen.