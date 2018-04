Ein Festtag für die Katholiken aus Ludwigschorgast und Neuenmarkt

Kirchlicher Festtag in Ludwigschorgast: An der Schule holten Pfarrer Michal Osak und Gemeindereferent Peter Wilm die Erstkommunionkinder und die Jubelkommunikanten ab. Unter den feierlichen Klängen des Musikvereins Ludwigschorgast zogen die Gläubigen zum Festgottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche, der ganz im Zeichen des christlichen Fischsymbols Ichthys stand. Musikalisch ausgestaltet wurde die Messfeier von der Kirchenband "Inkognito" unter der Leitung von Roland Daig.

Jubelkommunion feierten Nadine Horn, Yvonne Rödel und Jens Bastobbe (alle 25 Jahre); Irene Daig, Marlene Groß, Regina Kraus, Angelika Klötzer, Karin Wamser, Rainer Appel, Peter Buß, Ottmar Neff, Norbert Ströhlein und Ruth Fraas (alle 50); Edeltraut Ittner, Renate Sachs, Maria Witzgall, Günther Groß, Hermann Hildner, Reinhard Marlok und Anton Wilder (alle 60); Gunda Burger, Luise Gläßel, Helga Hohner, Erika Leithner, Lissi Schramm,

Gerlinde Vießmann und Josef Rief (alle 70); Kunigunda Lauterbach, Mathilde Wamser, Richard Burger und Georg Wamser (alle 75). Michael Kraus