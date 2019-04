Ein Fest rund ums Bier

Eine Entdeckungsreise quer durch die Braukultur des Landkreises Haßberge bietet das Genussfestival rund ums heimische Bier, das am Samstag, 27. April, von 14 bis 22 Uhr auf dem historischen Marktplatz in der Stadt Königsberg stattfindet. Bei schlechtem Wetter zieht die Veranstaltung in die Stadthalle am Bleichdamm um.

Der Auftakt

Ein vielseitiges Programm wartet auf die Besucher, teilte das Landratsamt mit. Los geht es um 14.30 Uhr, wenn die neue Bierprinzessin Kerstin Friedrich zusammen mit Landrat Wilhelm Schneider und Bürgermeister Claus Bittenbrünn das Fest offiziell eröffnet.

Das gesamte Umfeld des historischen Marktplatzes verwandelt sich in eine Genussmeile, in der die Gäste verwöhnt werden. Die heimischen Brauereien Raab (Hofheim), Göller (Zeil), Hartleb (Maroldsweisach), Bayer (Theinheim) und Schlossbrauerei "Zeitlos" (Oberschwappach) schenken frisch vom Fass ihre Bierspezialitäten aus. Die Kommunenbrauer aus Dörflis und Unfinden sind ebenfalls mit von der Partie.

Rund ums Bier

Außerdem gibt es Informationen zu Hopfen, Malz und zum Bier. An verschiedenen Stationen erhalten die Besucher einen Einblick, wie Bier hergestellt wird und welche Zutaten und Rohstoffe man dazu braucht.

Natürlich gehört zu einem guten Bier auch ein anständiges Essen. Und deshalb gibt es auf dem Fest in Königsberg auch kulinarische Spezialitäten für jeden Geschmack.

Doch das ist noch längst nicht alles: Der "Zeller Stammtischbräu" zeigt, wie man in einer mobilen Brauerei Bier braut und die "Albertos" wollen mit ihrer unverfälscht deftig-fränkischen Musik für zünftige Stimmung sorgen. An den Ständen der heimischen Brauereien können die Besucher über Hopfen und Malz sowie über die heimische Braukultur fachsimpeln und Wissenswertes rund um den Brauprozess erfahren.

Veranstalter des Genussfestivals rund ums heimische Bier ist "Natürlich von hier", eine Kooperation von Gastwirten und Direktvermarktern, der auch die Brauereien als Mitglied beigetreten sind.

Parkplätze in der Nähe

Wer mit dem Auto nach Königsberg kommt, muss sich wegen der Parkplätze keine Sorgen machen. Auf dem Bleichdamm stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung; der Marktplatz ist nur wenige Gehminuten davon entfernt.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Sollte es regnen, kann das eine oder andere Bier gemütlich in der Stadthalle getrunken werden.

Das dritte Biergenussfestival hatte vor einem Jahr in Hofheim auf dem Marktplatz stattgefunden. Bei strahlendem Sonnenschein schenkten die Brauereien Bier aus - in kleinen Krügen. red