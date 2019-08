Ein Fest mit ganz besonderem Flair

Am ersten Augustwochenende laden die Wickendorfer Musikanten alle Freunde, Fans und Bekannte zu ihrem 25. Brückenfest ein. Mit viel Aufwand und großer Begeisterung schaffen die eifrigen Vereinsmitglieder und Helfer alljährlich ein besonderes Flair: Zahlreiche Lichterketten, Fackeln, Kerzen, ein aufgestauter Bach mit Unterwasserbeleuchtung und Springbrunnen und mitten drin die im Volksmund genannte Golden-Gate-Bridge. Über all diesem Ambiente leuchtet weit sichtbar in den bunt illuminierten Kronenweg hinein der Schriftzug "Brückenfest".

Dieses traditionsreiche Fest erfreut sich großer Beliebtheit und so wird auch in diesem Jahr ein reger Zuspruch erwartet. Besonders freuen sich die Musiker, dass auch wieder die Freunde aus Bergisch-Gladbach anreisen. Nach dem Musikfest im Jahr 1994 war es der damalige Dirigent Helmut Fröba, der darauf drang, doch ein eigenes Fest des Musikvereins ins Leben zu rufen, und so war die Einweihung der Brücke im Süden den Ortes ein willkommener Anlass.

Die Veranstaltung erstreckt sich über zwei Tage. Am Freitag, 2. August, spielt ab 20 Uhr zur Eröffnung der Musikverein Frankenwald Windheim zur Unterhaltung auf. Am Samstag, 3. August, ab 20 Uhr werden die Wickendorfer Musikanten selbst mit ihrer stimmungsvollen Musik wieder für Partylaune bei Jung und Alt sorgen. Die Kapelle ist zu einem beliebten Klangkörper mit zünftiger und moderner Blasmusik über die Landkreisgrenzen hinaus geworden. Von klassischer Blasmusik im Stil von Ernst Mosch lässt sich ein Bogen spannen zu Stimmungsliedern oder Oldies und Schlagermusik, die jeder kennt und liebt. Doch speziell das jüngere Publikum kommt bei den Wickendorfern voll auf seine Kosten, denn topaktuelle Schlagerhits aus den Charts, gepaart mit Rockklassikern, sorgen bei jeder Veranstaltung für eine ausgelassene Stimmung. Zum "Warm up" werden ab 19 Uhr die jungen Wickendorfer unter Leitung von Florian Beetz das Publikum erfreuen. ut