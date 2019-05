Ein Fest für die ganze Familie

Der Familienförderverein Volkers veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, sein traditionelles Familienfest im Bungalowdorf am Fuße des Volkersberges. Dabei gibt es eine Vielzahl von Attraktionen für Jung und Alt. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Kirche auf dem Volkersberg. Ab 11.30 Uhr wird auf dem

Festgelände ein abwechslungsreiches Programm geboten. Für die jungen Besucher bietet das Kunterbunte Kinderzelt eine Kletterrutsche, Hüpfburg, Kinderschminken und Luftballon modellieren an. Eine Tombola mit attraktiven Preisen hält die eine oder andere Überraschung bereit. Zudem wartet auf die Kleinen ein Riesen-Sandkasten und Ponyreiten. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. sek