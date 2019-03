Ein Fest für alle Kulturen

Das Kultur- und Bildungsprojekt "be a friend" der Vereine Chapeau Claque und Freund statt fremd sowie der Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg laden am morgigen Freitag zum "Interkulturellen Frühlingsfest" in die Alte Seilerei ein.

Von 15 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Tanz, Bewegung und Spielen. Ab 17 Uhr beginnen zwei kostenlose Workshops: ein mehrsprachiger Erste-Hilfe-Kurs (geleitet von den Maltesern Bamberg) und ein "Poetry-Slam"-Workshop, geleitet von Maron Fuchs, einer in der Region Bamberg bekannten Poerty-Slammerin. Es gibt noch freie Plätze. Eine Anmeldung ist unter beafriend@chapeau-claque-bamberg.de möglich.

Ab 18 Uhr präsentiert die interkulturelle Theatergruppe "Patchwork" ausgewählte Szenen aus dem Theaterstück "Alles vorbei um kurz nach halb", welches letztes Jahr geprobt, einstudiert und an vier Abenden dem Bamberger Publikum präsentiert wurde. Im Anschluss wird die Bühne für Poetry-Slam-Auftritte, Musik und Tanz freigegeben, teilen die Veranstalter weiter mit.

Das Café der Alten Seilerei hat von 14 bis 21.30 Uhr geöffnet. Das Fest findet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2019 statt. red