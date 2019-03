Ein Fasching unter Palmen

Nicht im fränkischen Regen, sondern unter der Sonne der kanarischen Inseln haben einige Musiker aus dem Aischgrund Fasching gefeiert. Auf Einladung der ersten Bürgermeisterin von Los Llanos de Aridane, der größten Stadt auf der Kanareninsel La Palma, hat Höchstadts Musikschulleiter Gerhard Geuder aus Schülern der Musikschule, Musikern der Stadtkapelle und der Gruppe "Bloß Blech" sowie seiner Heimatkapelle in Ulsenheim ein Blasorchester zusammengestellt, das den dortigen Faschingsumzug angeführt hat.

Vorausgegangen war eine recht aufwendige Planung, berichtet Geuder, um die 19 Musiker mit Begleitpersonal zusammenzustellen und auch gemeinsam die erforderlichen Marschformationen einzuüben. Auf der Strandpromenade von Puerto Naos, an der sich auch das Hotel der Truppe befindet, wurden am Rosenmontagmorgen in einer letzten Probe noch einmal die Feinheiten der Marching Show mit Wendungen und Kehren geprobt, um anschließend auf den Carnival los Indianos zu fahren, auf dem jeder jeden mit mitgebrachtem Babypuder einstaubt, eine Besonderheit, die es nur auf La Palma gibt.

Am Nachmittag des Faschingsdienstags gab dann Monica Gonzales, die Bürgermeisterin von Los Llanos, den Startschuss, und der ewig lange Gaudiwurm mit den Mittelfranken in Dirndl und Lederhose an der Spitze setzte sich quer durch die Stadt in Bewegung. Nach über zwei Stunden Fußmarsch am Ende des Umzugs hatten die Höchstadter anscheinend immer noch nicht genug und musizierten sehr zur Freude der kanarischen Jecken an der großen Bar am Marktplatz bei Caipirinha und Bier munter weiter.

Im Gegensatz zum Rest der Welt ist der Karneval auf La Palma am Aschermittwoch noch lange nicht vorbei. So freut sich die fränkische Truppe auf den großen Umzug mit der Beerdigung der Sardine am Freitagabend, der dann auch für die Kanarios den Fasching beendet und die Fastenzeit einläutet. red