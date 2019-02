Ein Farbtupfer in der Mitte des Kreisels

Auch wenn das Wetter nicht so aussieht, der Frühling kommt bestimmt. Ein untrügliches Zeichen hierfür ist es, wenn im Zentrum des Kreisverkehrs am Postplatz der Weihnachtsbaum der Stadt abgebaut ist, und Adidas traditionell das übergroße Modell eines aktuellen Fußballs aufstellt. Das ist kürzlich geschehen. Ein neuer Ball indes ist es nicht, der jetzt die Mitte des Rundes ziert, denn es ist der "Telstar Mechta", der im kleinen Original bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im vergangenen Jahr zum Einsatz kam. Ab dem Achtelfinale wurde damit gespielt, was freilich die Fans der Mannschaft aus Deutschland nicht direkt mitbekommen haben. Für den Kreisverkehr ist der Ball allemal ein Farbtupfer. Foto: Bernhard Panzer