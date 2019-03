Ein Familienstützpunkt für Weisendorf

Am Montag, 11. März, um 19 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Weisendorfer Gemeinderats mit folgender Tagesordnung statt: Kooperation der Grundschule Weisendorf mit der Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach zum Schulprofil "Inklusion"; Einrichtung eines Familienstützpunktes in Weisendorf; Konzeptvorstellung für den Tag der Städtebauförderung; Feuerwehrkommandantenwahl Rezelsdorf 2019; Verrechnungsvarianten und Änderung der Zweckvereinbarung bezüglich des Anschlusses der Einzugsgebiete der Kläranlagen Oberlindach und Schmiedelberg an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Erlangen; Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Antrag Bündnis 90/Die Grünen: "Kommunaler Aktionsplan gegen das Artensterben". red