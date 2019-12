Ein externer Datenschutzbeauftragter

Seit 1985 erfolgt die Abwasserentsorgung für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gosberg mit den Gemeinden Pinzberg, Kunreuth und Wiesenthau über die Kläranlage der Stadtwerke Forchheim. Das ist Grund für die Vertragspartner, den entsprechenden Vertrag auf den neuesten Stand zu bringen.

Geschäftsführer Matthias Zeissner stellte in einer Gemeinschaftssitzung der VG das Werk vor. Jetzt haben die Verbandsräte Gelegenheit, bis Anfang 2020 den Vertragsentwurf zu studieren. Dann soll er verabschiedet werden. Beschlossen wurde die Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten. Cassian Albrecht, Mitarbeiter der Firma Kommunalbit, die in Fürth ansässig ist, wird diese Pflichtaufgabe für die VG übernehmen wird. Der Schritt ist bereits im Mai ins Auge gefasst worden. Im Gegenzug beschloss das Gremium die Abberufung der bisherigen Datenschutzbeauftragten Christine Distler, die die Aufgabe kommissarisch intern übernommen hatte.

Ernst Strian sprach die Inventarisierung der Feuerwehrausrüstung der VG-Wehren mit einer Verwaltungssoftware an, Kunreuth habe dies ins Auge gefasst. Das sei ein Instrument, das für die gesamte VG nützlich sein könne. Der Kunreuther Bürgermeister Konrad Ochs (CSU) berichtete von guten Erfahrungen mit dieser Software in den Feuerwehren der Gemeinden Leutenbach und Weilersbach. Im Januar kommen, so der Vorsitzende der VG, Reinhard Seeber (CSU/BB), die FW-Kommandanten zusammen. Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager bat Matthias Zeissner, Informationen über die Möglichkeiten und Kosten einzuholen. gal