Ein-Euro-Ticket: Würden die Landkreisbürger auf den Bus umsteigen?

Die Freien Wähler (FW) führen eine Online-Befragung zum Ein-Euro-Ticket für den ÖPNV-Busbetrieb im Landkreis Erlangen-Höchstadt durch. Im Kern geht es um die Frage, ob die Bürger des Landkreises bei der Fahrt zur Arbeit auf das Auto verzichten würden, wenn das Busticket täglich nur noch einen Euro kosten würde.

Dass mit Bussen im ÖPNV vieles möglich ist, davon sind die FW Erlangen-Höchstadt seit langem überzeugt. Busse seien, zielgerecht und taktoptimiert eingesetzt, ein leistungsfähiges und insbesondere flexibles Verkehrsmittel, um Bürger- gerade auch im ländlichen Raum - in die Städte sowie zwischen den Gemeinden und Dörfern mobil zu halten.

Ein optimiertes, intelligent gesteuertes, ökologisch sinnvolles Bussystem stand und steht auf der Agenda der Freien Wähler, nicht nur in der Diskussion zur Stadt-Umland-Bahn, sondern auch 2017 beim Antrag zur Machbarkeitsstudie "Zukünftige und nachhaltige ÖPNV-Strategien - E-Mobilität der Bussysteme im Landkreis Erlangen-Höchstadt".

"Buslinien deutlich ausgebaut"

Dass man mit der Einschätzung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und Flexibilität richtig lag, zeigt sich nach Meinung der FW unter anderem an der Tatsache, dass in den letzten Jahren die gesamten Buslinien im Landkreis deutlich ausgebaut wurden. Beeindruckende Zahlen und Statements, die der Landrat kürzlich bei der Kreistagssitzung veröffentlicht habe, stützten diese Meinung. Zwischenzeitlich habe man den ÖPNV im Landkreis von rund vier Millionen auf rund sechs Millionen Kilometer ausgebaut. Man habe die Taktzeiten deutlich verbessert. Spricht man jedoch mit Bürgern über den ÖPNV, so höre man oft, dass dieser einfach zu teuer sei. Gerade in den letzten Monaten höre man immer wieder etwas von einem Ein-Euro-Ticket oder sogar davon, dass der ÖPNV kostenlos sein müsste.

Den Kreisverband der Freien Wähler interessiert nach eigener Mitteilung, wie die Landkreisbürger darüber denken: Würden sie das Auto stehen lassen und somit zu einer Verkehrs- und Umweltentlastung beitragen, wenn das Bus-Ticket - ähnlich wie in anderen Städten - nur noch einen Euro pro Tag kosten würde? Und wie denken die Bürger über einen dreimonatigen Testbetrieb im Landkreis? Dazu führen die FW die Online-Befragung durch. Zu erreichen ist diese Befragung unter www.1-euro-ticket-erh.de. red