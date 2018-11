Ein Euro für den guten Zweck

Bei Erdbeeren-Bayer in Bernsroth spendet man schon viele Jahre für die beliebte Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Dies hält auch das Kronacher Christkind Melissa Dörfer mit ihrem Engel Lea für eine gute Sache und unterstützt gerne diese Hilfsaktion. Warum? "Das liegt auf der Hand und ist offensichtlich", sagt Hermann Bayer: "Mit jedem Christbaumverkauf geht ein Euro an die Benefizaktion und damit an bedürftige Bürger."

Gerade zur Winter- und Weihnachtszeit ist die Not besonders groß. Mitinitiator Gerhard Burkert-Mazur erklärt, dass manchmal das Einkommen nicht mehr reiche, um die Stromrechnung oder das Heizmaterial zu bezahlen - auch da könne "1000 Herzen" kurzfristig helfen. Die Initiatoren Herta und Gerhard Burkert-Mazur danken schon jetzt der Familie Bayer für ihre Initiative zur Weihnachtszeit.

Die Christbaum-Plantagen und die Weihnachtsscheune sind von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein weiterer Christbaumverkaufsplatz von Erdbeeren-Bayer befindet sich direkt in Kronach auf dem Eisenträger-Gelände gegenüber der Norma in der Mittelstraße 2a. eh