Ein Erwerbsleben lang treu

Geschäftsinhaber Michael Minnich dankte treuen Mitarbeitern für das "tolle und unermüdliche Engagement". Geehrt wurde drei Mitarbeiterinnen. Die Senior-Chefin Hedwig Minnich wirkt seit 50 Jahren in der Traditionsfirma. Die Geschäftsführerin Gabriele Zehner begann 1979 ihre Ausbildung als Verkäuferin im Schuheinzelhandel in Zeil und feiert somit 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde daneben noch Jennifer Kreußling geehrt. Das Schuhhaus Minnich gibt es seit 1950, feiert also im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen in der dritten Generation. red