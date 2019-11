Ein erster Auftritt in feierlichem Rahmen

Insgesamt 40 Schüler der Orchesterschule Rödental präsentierten im Rahmen eines Konzerts in der komplett besetzten Christuskirche in Mönchröden ihr musikalisches Können. Die jungen Musiker spielten - entweder solistisch oder in kleinen Ensembles - kurze Musikstücke auf ihren Instrumenten. Zum ersten Mal waren auch zwei Gruppen der musikalischen Frühausbildung der Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach und der Grundschule Rödental Mitte dabei. Für diese Kinder war dies der erste Auftritt vor einem größerem Publikum.

Es musizierten unter anderem Aaron Kühn, Pia Bruck, Magdalena Franz, Phil Angermüller, Luisa Schamberger, Lena Jakob, Miklas Neelv, Simon Bär, Jonathan Franz, Claus Kaidel, Zoe Jungk, Enya Heusinger, Marie Christin Eichhorn, Tim Bauersachs, Claus Kaidel, Amelie Dietrich, Alina Hilbig-Friedrich, Luna Heusinger, Hendrick Herrmann und Celine Lang. Pfarrer Wolfgang Stefan sprach zum Abschluss des Konzertes allen Musiker ein großes Dankeschön aus und ermunterte sie, fleißig weiter zu üben. Informationen zur Orchesterschule Rödental finden sich auf der Homepage der Schule (www.orchesterschule-roedental.de/). red