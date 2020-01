Ein erfolgreiches 2019

Überaus gut besucht war die diesjährige Jahreshauptversammlung der Theatergruppe. Nach dem Bericht von Schriftführer Roland Lunz ließ die Vorsitzende Jutta Fleischmann rückblickend noch einmal die Aktivitäten eines erfolgreichen Jahres Revue passieren. Neben den traditionellen Theatertagen im Frühjahr wurden eine Winterwanderung nach Strößendorf sowie natürlich auch wieder eine Theaterfahrt durchgeführt. Diese führte die Laienspieler ins Thüringer Land.

Aktuell besteht der Verein aus 166 Mitgliedern und teilt sich in drei Sparten auf. Da wäre zum einen die Minigruppe unter der Leitung von Manja Stöcker, die Jugendgruppe unter Leitung von Sina Friedmann sowie die Erwachsenen. Bei der Minigruppe wurden im vergangenen Jahr mit zwei Gruppen Einakter einstudiert. Johanna Deuerling und Manja Stöcker übernahmen die Proben mit vier Jugendlichen zum Stück "Ein rettender Reinfall", und Helena Deuerling sowie Barbara Lunz hatten fünf Jugendliche im Stück "Ideen muss man haben". Die Proben für diese beiden Einakter starteten im Januar, und die Stücke wurden jeweils fünf Mal aufgeführt, und zwar am Jugendnachmittag bei den Theatertagen, am Seniorennachmittag in Mainroth, im Altenheim Altenkunstadt sowie zwei Mal in der Schön Klinik Bad Staffelstein.

Ebenso wurde eine kleine eigene Weihnachtsfeier auf die Beine gestellt, an der ein eigener Wanderpokal der Minis an Laura Gesslein überreicht wurde. Da die bisherige Jugendgruppe aufgelöst wurde, konnten nun sechs Minis nachgezogen werden, die die Besetzung der neuen Jugendgruppe ergeben. Die neue Jugendgruppe startete dann mit Sina Friedmann und Udo Stöcker die Proben zum Stück "Heuer kein Weihnachtsbaum" im Oktober. Aufgeführt wurde das Stück an der vereinseigenen Weihnachtsfeier, bei der Stadt Lichtenfels, im Altenheim Altenkunstadt, bei den Gymnastikdamen Hochstadt, bei den Fußballern in Obersdorf sowie bei der Schützengesellschaft in Lichtenfels.

Die Leseproben der Erwachsenen starteten am 8. Januar für den Dreiakter "Dreistes Stück im Greisenglück". Die Theatertage fanden dann vom 23. März bis 13. April mit neun Aufführungen an vier Wochenenden statt. Die alljährliche Spende in Höhe von 1000 Euro ging an den Kindergarten Hochstadt. Den Abschluss der Theatersaison bildete das Helferessen mit Verleihung des Wanderpokals. Nach dem positiven Kassenbericht von Kassiererin Christa Fleischmann führte Zweiter Bürgermeister Max Zeulner die Neuwahlen der Vorstandschaft durch. Das Ergebnis: Vorsitzende Jutta Fleischmann, Zweiter Vorsitzender Werner Troche, Kassiererin Christa Fleischmann. Die diesjährige Theaterfahrt findet vom 4. bis 6. September 2020 statt und führt die Mitglieder nach Ulm.

Termine für die Theateraufführungen 2020: 14. März, 14.30 Uhr Kindervorstellung; 14. März, 19.30 Uhr Abendpremiere; 15. März, 18 Uhr; 21. März, 19.30 Uhr; 22. März, 18 Uhr; 28. März, 19.30 Uhr; 29. März, 18 Uhr; 3. April, 19.30 Uhr; 4. April, 19.30 Uhr. Der Kinder- und Jugendnachmittag findet am 28. März um 14.30 Uhr statt. Kartenvorverkauf ist am Rosenmontag, 24. Februar, ab 6.30 Uhr in der Stöcker-Halle. Restkarten sind ab 25. Februar bei Edeka-Markt Sünkel erhältlich.