Ein Entenrennen auf der Itz

Der Prinz-Albert-Lauf findet am Sonntag, 22. September, in der Rosenau statt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum des TSV Mönchröden veranstaltet die Tennisabteilung des TSV ein "Entenrennen".Teilnehmer kaufen eine oder mehrere Entennummern bei Trainer Thorsten Schubert bis Donnerstag ab 17 Uhr am Tennisplatz Mönchröden oder per E-Mail ren@renedv.de. Am Sonntag ab 14 Uhr werden an der Brücke über der Itz hinter den SG-Tennisplätzen die Plastikenten ins Wasser geworfen. In der Reihenfolge des Eintreffens der Enten an der Brücke am SG Sportheim werden die Preise vergeben. Es gibt diverse Gutscheine oder Eintrittskarten zu gewinnen. red