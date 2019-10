Ein Elektroauto, ein Erdgasauto oder doch lieber einen Plug-in-Hybrid kaufen?

Welche alternativen Antriebe gibt es auf dem Markt? Was sind die Unterschiede, Vorteile und Nachteile? Und wie weit ist die Entwicklung der einzelnen Technologien? Dazu sprach Annett Friedemann, ACE-Regionalbeauftragte Bayern Ost, im Hotel Goger in Sand beim Clubabend des Auto-Club-Europa-Kreises Haßberge.

Die Debatte um Diesel-Fahrverbote in schadstoffbelasteten Städten hat den Ruf des Selbstzünders schwer beschädigt. Es drohen weitere städtische Fahrverbote für Diesel-Pkw. Daran ändert auch die Anpassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImschG) nichts, mit der die Regierung Fahrverbote in Städten verhindern wollte, in denen die Belastung mit Stickstoffdioxid nur knapp über dem Grenzwert liegt. Von Panikverkäufen sei dennoch abzuraten, denn, wer jetzt seinen älteren Diesel verkauft, der müsse mit erheblichen Einbußen rechnen, sagte Annett Friedemann.

Wer am Verbrenner festhalten möchte, kann auf den klassischen Benziner umsteigen oder auf Dieselmodelle mit den Abgasnormen Euro 6. Mit ihnen seien zunächst keine Einschränkungen zu befürchten. Nach den Diesel-Skandalen seien die Leute beim Neuwagenkauf verunsichert, sagte Helmut Buld, ACE-Kreisvorsitzender Haßberge. Wird der "Neue" ein Erdgasauto (CNG), für das es eine Steuerbegünstigung gibt oder vielleicht doch ein Autogasauto (LPG), das mit 400 000 zugelassenen Autos bundesweit derzeit den größten Anteil an alternativen Antrieben bildet? Pendler sollten auch über das Elektroauto nachdenken, hieß es. Richtig rund werde es, wenn der Strom aus regenerativer Erzeugung kommt. Darüber hinaus fielen die Betriebskosten der Stromer deutlich niedriger aus. Weiterer Pluspunkt: Wer einen elektrisch angetriebenen Dienstwagen auch privat nutzt, versteuert diesen statt mit einem, nur mit 0,5 Prozent des Listenpreises als geldwerten Vorteil. Zudem sind Besitzer eines Elektroautos mit Zulassung zwischen dem 18. Mai 2011 bis 31. Dezember 2020 für zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit.

Gesprochen wurde auch über Hybridfahrzeuge, die einen Verbrennungs- und einen Elektromotor nutzen und automatisch die energiesparendste Kombination aus Verbrennungs- und elektrischem Motor wählen. Plug-in-Hybrid sind Hybride mit Steckdosenanschluss - meist in großen Limousinen und SUV. Bei den Hybriden werden die Akkus bei jedem Bremsvorgang geladen, so wird Energie zurückgewonnen. Zu guter Letzt wurden die Vorzüge des Wasserstoffautos aufgezeigt. In drei bis fünf Minuten ist ein Wasserstoffauto betankt. Es stellt mit bis zu 500 Kilometern eine höhere Reichweite bereit als E-Autos. Es treten zudem keine Emissionen, sondern nur Wasserdampf aus. Aber: Im Landkreis gibt es noch keine Tankstelle, deutschlandweit derzeit nur 66 Tankstellen. Annett Friedemann empfahl die individuelle Lösung: "Testen Sie die Alternativen zum Diesel". red