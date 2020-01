Ein elastisches Versprechen für 2020

Mit einem neuen Kurs "Faszientraining mit der Rolle" startet die SG Rödental mit Kursleiterin Carola Fricke gesund ins neue Jahr. Ab Montag, 13. Januar, von 20.30 bis 21.30 Uhr wird trainiert, um mehr Beweglichkeit zu erreichen, das Bindegewebe zu kräftigen und geschmeidig zu bleiben. Eigene Faszienrollen und - bälle dürfen mitgebracht werden, sind aber auch vorhanden. Der Kurs findet in der Martin-Luther-Halle statt. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich. Anmeldung möglich per E-Mail an carola.fricke@sgroedental.de oder unter Telefon 09563/4619. red