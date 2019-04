Ein einsamer Rufer in Steinbach?

Was ist das? "Eine Kabine oder ein Häuschen mit einer Grundfläche von etwa einem Quadratmeter, an dessen innerer Rückwand ein Telefonapparat angebracht ist." Laut dem Internet-Lexikon "Wikipedia" eine Telefonzelle. Früher gab es bundesweit mehr als 100 000 öffentliche Telefone. Doch sie haben längst den Kampf gegen die Handys verloren und ihr Bestand ist mittlerweile offiziell auf Null gesunken. Einige Exemplare gibt es dann doch noch. Etwa in Steinbach, dem Gemeindeteil von Ebelsbach. Bei näherem Hinsehen aber wird schnell klar: Die Telefonzelle wurde längst zweckentfremdet und dient seinem Besitzer als Geräteschuppen. Es ist trotzdem schön, an die guten alten Zeiten erinnert zu werden. Foto: Ralf Naumann