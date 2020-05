Ein eingespieltes Team

Niklas Schmitt Hildegard Müller und Hildegard Riegler-Feustel strahlen eine praktische Herzlichkeit aus, wenn sie von ihrer Arbeit im Kreiskrankenhaus in Höchstadt erzählen.

Beide arbeiten in der Pflege und kümmern sich auch um Corona-Patienten und Verdachtsfälle. Ihre Arbeit hat sich in der letzten Zeit verändert. Dass die manchmal belastend sein kann, auch anstrengender, hört man allenfalls zwischen den Zeilen heraus.

Gleich an alles denken

"Man muss den Kopf etwas mehr zusammen haben", sagt Riegler-Feustel heiter. Denn mal eben von der Isolierstation zurückgehen und ein vergessenes Medikament holen ist mit viel Aufwand verbunden. "Man muss viel überlegen, ob man alles dabei hat", pflichtet ihr Müller bei. Hat man mal ein Glas vergessen, muss man die Kollegin fragen. Auf der anderen Seite darf auch nicht zu viel mitgenommen werden, weil Unbenutztes nicht mit rausgenommen werden darf. Also gilt es, einerseits gleich an alles zu denken und andererseits die Gänge zu den Patienten effizienter zu gestalten. So kann es vorkommen, dass eine Visite kurz vor der Mittagszeit gemacht wird, um dann gleich das Essen mitzunehmen oder die Übergabe direkt am Bett des Patienten stattfindet.

Schließlich muss sich auch das Krankenhauspersonal vor dem Virus schützen. Vor jedem Betreten der Mitte März eingerichteten Isolierstation ziehen sie sich ein Haarnetz und eine FFP2 oder -3-Maske auf, ein Visier, Kittel und Schuhe. Handschuhe freilich auch, davon mitunter sogar zwei Paar, damit eines gewechselt werden kann.

Das braucht alles Zeit. Daher gehen sie auch bloß drei bis vier Mal pro Schicht auf die Isolierstation, dafür dann aber länger als sie es unter bisherigen Umständen getan hätten. Riegler-Feustel erzählt sogar von einem Fall, bei dem sie fast einen halben Tag bei einem Demenzpatienten im Zimmer saß.

"Man muss auf die Psyche von den Leuten eingehen", sagt sie. Im Seniorenheim könnten sie sich relativ frei bewegen, das sei auf der Isolierstation nicht möglich - und die Zimmertür einfach zusperren geht natürlich auch nicht.

Ein eingespieltes Team

In solchen Fällen, aber auch wenn es um den Dienstplan geht, sind die beiden froh, in einem gut eingespielten Team zu arbeiten. Da springt gerne jemand ein, übernimmt Aufgaben oder tauscht Schichten auch mal unkompliziert per WhatsApp. "Da muss man aufeinander zugehen", sagt Riegler-Feustel: "Es ist eine Ausnahmesituation." Das gilt ebenso für die Arbeit und die sei durchaus anstrengend unter der Maske, sagt Hildegard Müller: "Man ist in der Regel alleine als Pflegekraft." Dadurch, dass sie länger bei den Patienten wären, ist auch die Arbeit intensiver und belastender geworden, zumal es sich unter der Maske schwerer atmen lässt.

80 Prozent der Pflege besteht aus der sogenannten Zimmerpflege. Das heißt für die Pflegerinnen, dass sie in kompletter Montur in die Zimmer auf der Isolierstation gehen, sich die Schutzkleidung noch drinnen ausziehen und dann im Flur neue Kleidung für das neue Zimmer anziehen. Die seltene Bereichspflege käme bei den Corona-Patienten nur dann in Frage, wenn alle drei Zimmer mit Infizierten belegt wären.

Eine Unsicherheit oder Sorge haben die beiden anfangs nur leicht verspürt. "Man muss sich auf den anderen verlassen können", also die Reinigungskräfte, Ärzte und Kollegen, sagt Müller. Sie fühle sich sicher.

Schön sei, dass im Moment viele an die Pflege denken würden, sagt Riegler-Feustel. Über kleine Aufmerksamkeiten aus dem Kindergarten oder Süßigkeiten haben sich die Pflegekräfte gefreut. Und das geben sie auch zurück an die Patienten. Denn die dürfen keinen Besuch haben. Manches Mal wird auch schnell ein Foto gemacht und an Angehörige geschickt. Das ist die praktische Herzlichkeit, mit der die beiden den Patienten begegnen.