Ein Ehepaar mit vielen Ehrenämtern

Eine große Zahl von Gratulanten überbrachte Christa und Herbert Gögelein Glückwünsche zur goldenen Hochzeit. Namens des Marktes Küps gratulierte die Zweite Bürgermeisterin Helga Mück. Pfarrer Reinhard König überbrachte die Glückwünsche der Kirchengemeinde.

Kennengelernt hat sich das Paar in der Gastwirtschaft "Bayernschanze" in Oberlangenstadt, die sich im Besitz von Christas Eltern befand. Aus der Familiengründung gingen zwei Söhne und zwei Enkelkinder hervor. Christa Gögelein wurde in Nordhalben geboren und arbeitete nach ihrem Umzug nach Küps in der Rufa. 1993 absolvierte sie eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin und wurde zur Sanitätsdienstleiterin im BRK-Kreisverband Kronach gewählt. Viele Jahre war sie auch in der Rettungsleitstelle Coburg als Disponentin tätig.

Der in Küps geborene Herbert Gögelein absolvierte eine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Küps und war dort u.a. für die Inbetriebnahme der bayernweit ersten fahrbaren Zweigstelle zuständig. 1974 wurde er in den ehrenamtlichen Vorstand der Raiffeisenbank Küps gewählt, von 1983 bis 1996 wurde er zum hauptamtlichen Vorstandsmitglied bestellt.

Das halbe Jahrhundert Ehe war geprägt durch viele Ehrenämter und den Einsatz für das Gemeinwohl. Herbert Gögelein war ab 1966 Mitglied der Sanitätskolonne Küps und fungierte als Kassier, Schriftführer, Gruppenführer sowie Kolonnenführer. Hauptkassier war er beim Sterbekassenverein Küps und beim Diakonieverein Küps/Burkersdorf, als Kirchenpfleger der ev.-luth. Kirchengemeinde Küps brachte er Projekte wie die Kirchen- und Pfarrhausrenovierung, die Erweiterung des Kindergartens Oberlangenstadt und die Orgelrenovierung mit auf den Weg.

Beide Eheleute sind ab Mitte 1970 zusammen mit der Feuerwehr bei jedem Einsatz mit ausgerückt und haben die sanitätsdienstlichen Aufgaben übernommen. red