Ein Ehekrieg mit einem Sieger?

Am Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, findet im Lola-Montez-Saal in Bad Brückenau die Aufführung des modernen Klassikers "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?” von Edward Albee statt. Zu Gast ist dort das Theater Schloss Maßbach. In der Regie von Susanne Pfeiffer spielen Sandra Lava, Ingo Pfeiffer, Lukas Redemann und Anna Schindlbeck. Zum Inhalt des Stückes: George und Martha sind ein Ehepaar, dessen Träume unerfüllt geblieben sind. Beide haben ihre Illusionen verloren. Sie lieben sich, und doch führen sie einen permanenten Ehekrieg mit klaren Spielregeln: Es gilt auf unterhaltsame Weise den anderen bloßzustellen und zu demontieren. Nach einem College-Empfang bekommen sie Gäste. Nick und Putzi - sie sind neu am College. Zunächst Zaungäste des ehelichen Schauturniers, werden sie bald aus ihrer Zuschauerrolle gerissen, voll in den Konflikt der Gastgeber einbezogen und müssen Stellung beziehen. Welche Regeln kann Mann oder Frau in einem "totalen" Ehekrieg noch verletzen? Und wird jemand in diesem Kampf als Sieger hervorgehen? Foto: Sebastian Worch