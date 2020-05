Ein echter "Volksvertreter"

Mit einem - Corona-bedingt kleinen - Empfang im Sitzungssaal des Rathauses am Maxplatz hat Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) unlängst Christian Lange (CSU) offiziell aus seinem Amt als Zweiten Bürgermeister der Stadt Bamberg verabschiedet.

Im Kreise der städtischen Referenten und Geschäftsführer sowie Langes Nachfolger Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) begab sich Starke laut Bericht der städtischen Pressestelle auf einen Streifzug durch den vielfältigen Aufgabenbereich, für den Lange als Kultur-, Bildungs- und Sportreferent von Mai 2014 bis jetzt Verantwortung getragen hat. Zwölf Ämter, vom Garten- und Friedhofsamt über die städtischen Bildungseinrichtungen bis hin zum Tourismus & Kongress Service standen unter seiner Ägide, dazu das Zentrum Welterbe und das Bildungsbüro. "In sechs Jahren passiert so einiges", stellte Starke beim Blick auf die zahlreichen Projekte und Ereignisse in dieser Zeit fest. "Als Bürgermeister und Kommunalpolitiker hast Du den Dienst an der Demokratie sehr ernst genommen und Dich in etlichen Funktionen für die Bamberger eingesetzt."

Das Amt des Bürgermeisters habe Lange bewusst als Volksvertreter ausgefüllt und nicht nur als Repräsentant. "Dafür danken wir Dir." Mit Blick auf das nicht freiwillige Ende der Amtszeit Langes infolge der Kommunalwahlen im März zitierte Starke den Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass mit den Worten "Demokratie ist kein fester Besitz". Dies gelte für jeden Politiker. "Als gewählte Volksvertreter dürfen wir uns in den Dienst unseres demokratischen Systems stellen. Wir sind als Bürgermeister gewissermaßen Dienstleister der Bürgerschaft." Für seine Zukunft wünsche er ihm nun von Herzen alles Gute. Als Stadtrat bleibt Lange weiterhin in der Bamberger Kommunalpolitik aktiv.

Die Höhepunkte der Amtszeit

Lange selbst bezeichnete die Begegnungen mit jungen Menschen als besondere Erlebnisse seiner Amtszeit. Aber auch die zahlreichen Preisverleihungen und Höhepunkte im Kulturbereich wie zum Beispiel die Chafes-Ausstellung, die Erfolge der Sportstadt Bamberg und der Austausch mit den Menschen aus den Partnerstädten nannte er ausdrücklich als prägend. Lange dankte für das "gute bürgermeisterliche Miteinander" und allen Mitarbeitern für ihre Unterstützung. Das Violin-Duo der Städtischen Musikschule, Klara Németh und Cezar Salem, begleitete die Verabschiedung musikalisch. red