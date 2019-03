Ein "echter Krimi" mit Happyend

Nicht nur für Volker Pohl war der überzeugende 3:1-Sieg gegen den VfL Volkach ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison: "Wir haben in vielen Spielen unnötig Punkte liegen lassen und uns dadurch in diese brenzlige Situation gebracht. Am Ende sind wir vermutlich mit diesem wichtigen Sieg um die Relegation herumgekommen. Das freut mich sehr für die Mannschaft," bringt es der engagierte Trainer der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg auf den Punkt.

Wie bereits berichtet, zeigte seine Mannschaft in der Pestalozzihalle am Samstag eine starke Leistung. Mit 24 Punkten liegt die SG aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz punktgleich mit dem Fünftplatzierten TSV Lengfeld, der noch zwei Partien spielen muss. Auf Platz 7 liegt der TSV Eibelstadt mit 22 Punkten, der mit einem 3:0-Erfolg beim bereits abgestiegenen ASV Neumarkt und bei noch einem ausstehenden Spiel gegen den Bayernliga-Meister Amberg am Wochenende an der SG Teamwork vorbeiziehen könnte.

Der Achtplatzierte VfL Volkach hat bereits sechs Punkte weniger und muss die beiden ausstehenden Partien mit 3:0 Sätzen gewinnen, um nach Punkten mit der SG Teamwork gleichzuziehen und auch das bessere Satzverhältnis zu haben. Allerdings spielt Volkach im letzten Spiel gegen Lengfeld, so dass sich die SG-Konkurrenten gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Nur im ungünstigen Fall wäre es also möglich, dass die SG Teamwork, aufgrund des schlechten Satzverhältnisses noch in die Abstiegsrelegation rutschen könnte.

Dementsprechend optimistisch waren auch die Reaktionen am Samstag nach dem Spiel. Wilfried Weibelzahl, Vorsitzendes TSV Grub am Forst, sprach von einem "echten Krimi". Als Volleyball-Fan erlebte er ein stetiges Auf und Ab: "Ich denke, dass jeder Zuschauer, der in der Halle war, sehr gut unterhalten wurde. Natürlich freue ich mich sehr, dass sich die SG-Spieler mit einem Sieg belohnten."

Gerhard Pfiffer, Vorsitzender des BSC Ebersdorf, sah nach eigenen Worten von Anfang an ein emotionales Spiel und auch die Fans hätten gemerkt, dass die Unterstützung für die Mannschaft enorm wichtig war: "Es hat Spaß gemacht, zuzusehen." Gemeinsam mit der großen Teamwork-Familie freut er sich nun auf eine weitere Saison in der Bayernliga. ct/ad