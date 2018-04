Ein Dutzend Treffer in Aura

und Bastian Reusch



SV Aura - SG Oberbach/Riedenberg II 7:5 (3:2). Tore: 1:0 Mirko Hälbig (26.) 2:0 Christian Hergenröder (29., Eigentor), 3:0 Stefan Graser (32.), 3:1 Christian Hergenröder (35.), 3:2 Christian Dorn (40.), 3:3 Reinhard Bramowski (48.), 4:3 Sascha Graser (53.), 5:3 Lukas Baldauf (61.), 6:3 Sascha Graser (68.), 6:4 Christian Hergenröder (69.), 7:4 Sascha Graser (75.), 7:5 Stefan Wich (87.).

Ein Torfestival sahen die Fans im Duell des zuletzt etwas schwächelnden Spitzenreiters mit dem Schlusslicht. Nach dem verdienten Führungstreffer der Hausherren schienen bei den Rhönern die Dämme zu brechen, denn kurze Zeit später stand es bereits 3:0 für den zuvor dreimal in Folge sieglosen Primus. Doch die Auraer waren sich ihrer Sache wohl zu sicher und mussten kurz nach der Halbzeit sogar den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Durchgang drehte Sascha Graser jedoch auf und sicherte den letztlich ungefährdeten Sieg für den SV. "Das war ein chaotisches Spiel", fasste Daniel Sauer zusammen.



FC Obereschenbach - FC Fuchsstadt II 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Benedikt Meder (4., 61.), 3:0 David Reuter (72.), 4:0 René Leurer (86.).

Obereschenbach freute sich zwar über den frühen Führungstreffer durch Benedikt Meder, dem Spiel tat dieses Tor allerdings nicht gut. In der Folge gelang beiden Mannschaften zunächst wenig, es wurde fast nur mit langen Bällen operiert. Erst nach dem Seitenwechsel begannen die Hausherren wieder, sich vor das gegnerische Tor zu kombinieren und erzielten drei weitere Treffer. Pressewart Achim Meder bemängelte die Effizienz vor dem Tor: "Wir sind zu fahrig mit unseren Chancen umgegangen."



FC Thulba II/Frankenbrunn - SV Ramsthal II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Schmitt (25.), 0:2, 0:3 Fabian Meindl (45., 75.), 0:4 Nico Morper (87.), 0:5 Lukas Danz (90.). Gelb-Rot: Sebastian Koch (75., Ramsthal).

Ein gebrauchter Tag war es für die Bezirksliga-Reserve. Mit nur zwölf Mann angetreten, verletzten sich bereits im ersten Durchgang zwei Spieler, sodass der FC zu zehnt weiterspielen musste. So wurde der ursprüngliche Plan, hinten sicher zu stehen, früh zunichte gemacht. Ehe sich die Gäste durch einen Platzverweis selbst schwächten, war das Spiel bereits entschieden. "Am Schluss hat uns dann natürlich auch die Kraft gefehlt, aber wir werden die Köpfe jetzt nicht hängen lassen", sprach Kapitän Christoph Adrio seiner Mannschaft für die kommenden Wochen Mut zu.



SG Oberleichtersbach/Modlos - FC Elfershausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Maximilian Schmitt (90.).

Das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel sprang am Ende für den Favoriten aus Oberleichtersbach heraus. Kurioserweise fiel der Siegtreffer erneut erst in der Schlussminute. "Der Sieg war zwar verdient aber auch glücklich", gab SG-Trainer Marcel Schilling erleichtert zu. Die Hausherren waren gegen den Vorletzten zwar stets spielerisch überlegen, taten sich aber enorm schwer, klare Chancen herauszuspielen. Nach einer Ecke schob Maximilian Schmitt den Ball aus dem Getümmel mit dem Schlusspfiff ins Tor.

TSV Volkers - SV Machtilshausen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Markus Schmitt (52., Elfmeter).

"Das lag heute nicht am Platz und auch am Schiedsrichter, das war einfach Not gegen Elend", fasste TSV-Abteilungsleiter Oliver Brust die ereignisarme Partie zusammen. Beide Teams waren stark ersatzgeschwächt und erspielten sich keine nennenswerten Chancen. So musste ein von Markus Schmitt verwandelter Elfmeter, dem ein katastrophaler Rückpass vorausging, für die Entscheidung sorgen. Damit verpasste es Volkers, den direkten Tabellennachbarn zu überholen.



FC Hammelburg - TSV Stangenroth 3:2 (2.1). Tore: 1:0 Andy Möck (9.), 2:0 Max Petrunin (21.), 2:1 Florian Wehner (35.), 2:2 Nico Wehner (49.), 3:2 Max Petrunin (75.). Gelb-Rot: Sandro Rauch (80., Stangenroth).

Einen Start nach Maß hatten die Saalestädter, als Andy Möck nach der Freistoßflanke von Benedikt Kress per Kopf vorlegte und Max Petrunin nach einem langen Ball auf 2:0 stellte. Vor allem über den agilen Mike Ludewig erarbeitete sich die Elf von Jürgen Wiesler weitere Chancen. Aus dem Nichts heraus fiel der Anschlusstreffer durch die Bogenlampe von Florian Wehner, ehe Nico Wehner kurz nach Wiederanpfiff gar egalisierte. Für Jubel auf FC-Seite sorgte Petrunin nach einem Ludewig-Pass in die Tiefe. "Wir haben Konterchancen teils kläglich vergeben und dann den Faden verloren. Als bei Stangenroth die Kräfte nachließen, konnten wir doch noch den Dreier klarmachen", sagte Wiesler.



DJK Kothen - SV Aura 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Alexander Mametow (53.), 1:1 Tim Kolb (60., Foulelfmeter).

Mit dem Punkt gegen den Tabellenführer können die Kothener gut leben. "Wir kamen besser ins Spiel und haben auch gut Druck gemacht und Aura teilweise an den eigenen Strafraum gedrängt. Leider ging ein Schuss von Marko Wolf nur an den Pfosten", zeigte sich Kothens Abteilungsleiter Daniel Vogler von der Leistung seiner Mannschaft an diesem Freitagabend angetan. Mit der Zeit kamen aber auch die Gäste immer besser ins Spiel und versuchten nach dem Ausgleich weiter auf Sieg zu spielen. "Wir waren aber hinten gut gestanden und konnten den ein oder anderen Konter setzen. Unterm Strich geht das Unentschieden aber voll in Ordnung", so Vogler. Zwei Tage später mussten die um den Ligaverbleib kämpfenden Kothener ihr Heimspiel gegen den FSV Schönderling aus personellen Gründen absagen - was zuletzt schon gegen den FC Hammelburg der Fall war.