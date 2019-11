Ein Dutzend für Reitsch

Mit einem Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten TSG 2005 Bamberg haben die Damen des SV Reitsch ihr Torverhältnis in der Bezirksoberliga auf 44:7 ausgebaut und sind auf Platz 2 vorgerückt. In der kommenden Woche steht zunächst das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten DJK Teuchatz auf dem Programm (Samstag, 14 Uhr in Reitsch) ehe es am Sonntag, 17. November zum Topspiel der Liga kommt. Zu Gast ist dann um 13 Uhr der Tabellenführer 1. FFC Hof II. TSG Bamberg - SV Reitsch 0:12 (0:5)

Den Torreigen eröffnete Linda Querfurth in der 3. Minute im Alleingang. Sie erhöhte eine Viertelstunde später auf 0:2, nach dem sie in der Spitze optimal bedient worden war. Ebenso fielen das 0:3 (19.) und das 0:4 (38.). Unterdessen schlich sich im Reitscher Spiel wieder eine Phase mit Fehlpässen und Zweikampfverlusten ein, so dass Bamberg dem Kasten mehrmals nahe kam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff staubte aber Hanna Wich nach einem Abpraller zum 0:5 ab (43.).

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste wieder besser im Spiel. Die TSG war durchgängig in die Defensive gedrängt, während Reitsch sich mit Ballstafetten vor das Bamberger Tor kombinierte. Querfurth erhöhte sehenswert per Seitfallzieher zum 0:6 (51.) und traf in der 69. Minute zum 0:7. Kristin Rebhan lief die heimische Abwehr hoch an und belohnte sich nach Ballgewinn zweimal (72., 77.). Ann-Christin Adam machte das Ergebnis zweistellig (79.). Danach verwandelte Miriam Müller eine Flanke zum 0:11 (82.) und erneut Ann-Christin Adam traf mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe zum 0:12-Endstand (88.). rp TSG Bamberg: Wagner - Fries, Mattus (59. Spey), Burg (42. Großhans), Schüller-Ruhl, Hess (46. Diller), Batz (46. Kothe), Martins, Dehninger, Schramm, Röder. SV Reitsch: Stöcker - Eckert, Karatas (7. Adam), Pauli (24. Wachter), Wenzig, Schneider, Müller, Pfeiffer, Querfurth, Wich (24. Förtschbeck), Rebhan (24. Ebert). Tore: 0:1 Querfurth (3.), 0:2 Querfurth (18.), 0:3 Querfurth (19.), 0:4 Querfurth (38.), 0:5 Wich (43.), 0:6 Querfurth (51.), 0:7 Querfurth (69.), 0:8 Rebhan (72.), 0:9 Rebhan (77.), 0:10 Adam (79.), 0:11 Müller (82.), 0:12 Adam (88.) / SR: Roman Hertl / Zuschauer: 30.