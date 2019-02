Zu einem Bürgerinformationsgespräch hatte die Gemeinde Marktgraitz eingeladen. Es ging dabei um das Thema Dorfladen. Mehr als 100 Interessierte hatten sich im Pfarrzentrum Marktgraitz eingefunden. "Tante Emma is back", "Wer weiter denkt, kauft näher ein" oder "Die Renaissance der Nahversorger" war auf einer großen Leinwand zu lesen.

"Seit dem Wegfall der Bäckerei und des Sparmarktes haben wir kaum mehr Möglichkeiten, vor Ort einzukaufen", meinte Bürgermeister Jochen Partheymüller. Die Gemeinde hatte sich beim Wettbewerb "Marktplatz der Generationen" gemeldet und eine Beraterin zu Seite gestellt bekommen. Dann wurde ein Seminar dazu in Nürnberg besucht, wo sich Seniorenbeauftragte Hanni Fischer mit dem Thema "Senioren im Alter vor Ort" und Bürgermeister Jochen Partheymüller mit dem Thema "Dorfladen" informierten. Dabei wurde Kontakt zu Wolfgang Gröll geknüpft. Er ist Geschäftsführer der Bundesvereinigung Dorfladen-Netzwerk, betreut bereits bundesweit 800 Dorfläden und sprach nun in Marktgraitz.

Förderung der Nahversorgung

Ein Konzept für einen Dorfladen müsse immer vor Ort erarbeitet werden, erklärte Gröll. 170 Läden seien zuletzt in Bayern mit Bürgerbeteiligung eröffnet worden. Sinn sei die Förderung von Initiativen der Nahversorgung im ländlichen Raum, aber auch der Mitglieder der bürgerlich organisierten Dorfläden als Selbsthilfeeinrichtung oder ein von der Kommune geführter Dorfladen. Lebensmittelversorgung, aber auch die Möglichkeiten von Dienstleistungen wie Post, Lottostelle oder Bücherei, ein Café oder Essensbistro könnten zu einem Laden gehören und erhöhten dessen Attraktivität.

Ein Plus von derartigen Dorfläden dürfte auch die Frische der Produkte sein. "Wir leben in einer Zeit, in der der Verbraucher wissen will, wo seine Ware herkommt", erklärte Wolfgang Gröll. Regionalisierung werde so zum Trend. Geschmacksvielfalt, persönlicher Kontakt und zum Beispiel die frischen Eier oder die Milch vom Produzenten vor Ort seien absolute Pluspunkte eines Dorfladens.

Ein wesentlicher Aspekt bei Dorfläden sei, dass sie nicht einer unbedingten Gewinnoptimierung unterworfen seien. Mitarbeiter könnten weit über den Mindestlohnsatz bezahlt werden oder hätten die Möglichkeit, Arbeits- und Öffnungszeiten stimmig zu gestalten. Am Ende sei die "schwarze Null" das Ziel.

Wichtig wäre auch eine Bürgerbeteiligung im Rahmen einer Genossenschaft, wobei der Einzelne circa 300 Euro einbringen sollte. Die Größe eines Ladens und was darin verankert wird, richte sich nach der Flächengröße und einer Machbarkeitsstudie.

Der Gemeinderat bleibt dran

"Ob eine Sache gelingt oder nicht, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst", meinte Gröll am Ende seines Vortrags.

Bürgermeister Partheymüller gab zu verstehen, dass die Möglichkeit eines Dorfladens in Marktgraitz weiter im Gemeinderat thematisiert werde. rdi